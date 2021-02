Serie A, Juventus-Roma 2-0: prova di forza per Pirlo, Ronaldo non perdona

Cronaca, classifica e tabellino dopo Juventus-Roma, gara valida per la 21/a giornata di Serie A. Decisivo Ronaldo

Settimana da incorniciare per la Juventus di Andrea Pirlo che continua la propria rincorsa in campionato collezionando la terza vittoria consecutiva in Serie A dopo il pesante KO contro l’Inter che ha fatto evidentemente scattare qualcosa nella mente dei calciatori bianconeri. A sbloccare la sfida contro la Roma è il solito Cristiano Ronaldo che torna al gol in Serie A dopo un periodo di digiuno con uno splendido sinistro all’angolino che ha ben indirizzato la partita.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Juventus-Roma, siparietto tra Ronaldo e Orsato: il motivo

Lo stesso CR7 ha scaldato inoltre i guantoni di Pau Lopez nel finale del primo tempo dopo aver anche colpito una clamorosa traversa in una prima frazione da incorniciare. Nella ripresa a chiudere i conti di fatto è Kulusevski che propizia l’autogol di Ibanez.

Juventus-Roma 2-0

Reti: 13′ Cristiano Ronaldo, 70′ Ibanez aut.

Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci (85′ Demiral), Chiellini, Alex Sandro (85′ De Ligt; Chiesa (82′ Bernardeschi), Arthur, Rabiot, McKennie (64′ Cuadrado); Morata (64′ Kulusevski), Ronaldo. All. Pirlo. A disp. Buffon, Pinsoglio, Di Pardo, Dragusin, Frabotta, Peeters.

Roma (3-5-1-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp (76′ Bruno Peres), Cristante (62′ Perez), Villar (62′ Diawara), Veretout, Spinazzola; Mkhitaryan; Borja Mayoral (62′ Dzeko). All. Fonseca. A disp. Peres, Pastore, Ciervo, Santon, Fuzato, Calafiori, Mirante

Arbitro: Orsato di Schio

Ammoniti: 35′ Mancini, 37′ Arthur, 54′ Kumbulla, 61′ Ronaldo

CLASSIFICA SERIE A: Inter** 47; Milan 46; Juventus* 42; Roma** 40; Napoli*, Lazio e Atalanta** 37; Sassuolo** 31; Verona 30; Sampdoria 26; Benevento e Fiorentina** 22; Udinese, Spezia** e Genoa 21; Bologna 20; Torino** 16; Cagliari 15; Parma 13; Crotone 12

* una partita in meno

** una partita in più