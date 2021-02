Calciomercato Napoli, Padovan su Gattuso: “Via anche con lo Scudetto”

Gennaro Gattuso, allenatore del Napoli, è sulla graticola dopo le ultime prestazioni e dichiarazioni sul presidente De Laurentiis

Il pareggio interno contro l’Atalanta, nell’andata della semifinale di Coppa Italia, ha fatto storcere a tifosi e addetti ai lavori: il Napoli di Gennaro Gattuso non ha per niente convinto. Critiche che gettano ulteriore benzina sul fuoco che divampa a Castelvolturno dopo le dichiarazioni dello stesso allenatore, che non ha mancato di criticare anche il presidente Aurelio De Laurentiis. E si fa un gran parlare di contatti con altri allenatori, in caso di addio anticipato: da Rafa Benitez a Luciano Spalletti passando per il grande ritorno di Maurizio Sarri. Gli ultimi due sono piste difficilmente realizzabili, essendo ancora vincolati a Inter e Juventus da contratti decisamente onerosi. In ogni caso, il futuro di Gattuso sulla panchina partenopea dipenderà dai prossimi risultati: in caso di debacle, la situazione potrebbe precipitare.

Sull’argomento è tornato anche il giornalista Giancarlo Padovan, ai microfoni di ‘Radio Punto Nuovo’: “Non penso che il presidente sostituirà l’allenatore e non penso neanche che De Laurentiis stia pensando all’anno prossimo. Non credo che Gattuso resterà a Napoli anche nella prossima stagione, a meno che non vinca lo Scudetto. Anzi, forse partirebbe lo stesso. Quello che ha detto è troppo divisivo. Il presidente non ha aiutato Gattuso, ma nemmeno Gattuso ha aiutato la squadra. Sta cambiando troppo. Mi viene il sospetto voglia continuare con il 3-4-3 e devo dire atterrisco al solo pensiero”.