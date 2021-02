Tifosi scontenti dalla prestazione del Napoli contro l’Atalanta. Nel mirino dei tifosi è così finito Gennaro Gattuso

Non convince il Napoli di Gennaro Gattuso. La sfida contro l‘Atalanta, valevole per la semifinale di andata di Coppa Italia, ha visto gli azzurri soffrire parecchio contro la squadra di Gasperini. Protagonista della partita è stato certamente Ospina, tra i migliori in campo, che ha salvato più volte Koulibaly e compagni.

La prestazione del Napoli non ha convinto per nulla e a finire nel mirino è stato così Gattuso e il suo gioco. Il tecnico bocciato da molti tifosi, che lo vorrebbero lontano dalla squadra azzurra:

Ma dove speriamo di andare con questo tipo di gioco?#NapoliAtalanta #gattusoout — Pallone Bucato (@PalloneBucato) February 3, 2021

#gattusoout gennarino non prenderti collera ma non possiamo vedere giocare così il nostro Napoli. Agg pacienza, se non è cosa tua restiamo amici #NapoliAtalanta — vincenzo sanita (@ENZ0SAN) February 3, 2021

#gattusoout che ne pensi di Meret al posto di bakayoko #NapoliAtalanta — raffaele (@rafcas83) February 3, 2021