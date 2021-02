Maurizio SARRI Può Davvero Tornare al Napoli?

#Calciomercato #Napoli #Sarri



Calciomercato Napoli, post Gattuso | Suggestione ritorno Sarri: il commento di Lucchesi



Intervenuto nella nostra diretta, il dirigente Fabrizio Lucchesi, ex direttore generale del Palermo e della Roma dello scudetto 2001, ha parlato del futuro di Gattuso, con cui ha lavorato ai tempi del Pisa. L'allenatore è sempre più in bilico e per la sua successione si è anche parlato del possibile ritorno di Maurizio Sarri. Ecco il commento di Lucchesi.



🔔 Iscriviti al nostro canale: https://bit.ly/30bNNx9



‼️ Esclusive, approfondimenti e ultime news di calciomercato in diretta 24 ore su 24!



SEGUI CALCIOMERCATO.IT SU:



Sito: www.calciomercato.it

Facebook: https://bit.ly/2C7SRuw

Twitter: https://bit.ly/2ZqSNih

Instagram: https://bit.ly/32i01Y4