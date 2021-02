In casa Napoli resta calda la situazione allenatore, con un rapporto tra Gattuso e De Laurentiis ormai logoro: ne ha parlato il giornalista Tony Damascelli

Lo sfogo di Rino Gattuso dopo la partita vinta in casa contro il Parma non è certamente passato in osservato. L’ambiente in casa Napoli è davvero molto caldo e la situazione esplosiva. Il rapporto tra il tecnico e il presidente azzurro De Laurentiis sembra ormai logoro e quel rinnovo che sembrava essere ad un passo qualche settimana fa, si è improvvisamente congelato. Oggi gli azzurri affrontano l’Atalanta nell’altra semifinale di andata di Coppa Italia, in programma allo stadio Maradona. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Napoli, Damascelli: “Spero Gattuso vinca e si dimetta”

Della situazione Napoli si sono espressi anche giornalisti e addetti ai lavori. A CMIT TV è intervenuto il direttore Lucchesi, che ha sottolineato come il rapporto sia ormai logoro ma si potrebbe andare avanti sino a fine stagione, nonostante stiano già emergendo alcuni nomi di papabili sostituti del tecnico calabrese.

E tra chi si è espresso, in questo caso a favore dell’allenatore, c’è il giornalista Tony Damascelli. Intervenuto a ‘Radio Radio’, Damascelli non è andato per il sottile, sperando in una vittoria azzurra e nelle immediate dimissioni del tecnico: “A Gattuso auguro di vincere questa sera contro l’Atalanta e poi di dimettersi. Non credo che però questo accadrà”.