Giorni caldi in casa Napoli tra campo, panchina e dirigenza. Aurelio De Laurentiis interviene sui social chiarendo la situazione

Sono giorni intensi in casa Napoli dopo le ultime dichiarazioni di Gennaro Gattuso post vittoria sul Parma. Rapporto incrinato con Aurelio De Laurentiis che nella giornata di oggi è tornato a parlare attraverso il proprio profilo Twitter, smentendo anche le voci su una rottura con Cristiano Giuntoli e relativo addio: “Non capisco perché un giornale autorevole come Repubblica scriva delle fake news. E’ vero che ormai vanno di moda e ne abusano un po’ tutti, forse per fare sensazione. Non sto mettendo alla porta il Direttore Sportivo Cristiano Giuntoli”.

De Laurentiis ha poi concluso: “La cosa divertente è che qualcuno, sbagliando, forse desidera che io metta alla porta un po’ tutti quanti”. Una vera e propria presa di posizione da parte del patron del Napoli che è chiamato a gestire una situazione sempre più complessa.