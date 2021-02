Calciomercato Roma, novità per Dzeko | La 'richiesta' di Allegri

Il futuro di Edin Dzeko continua a far discutere non poco in casa Roma. Le prossime ore saranno decisive per la punta, ma attenzione al retroscena su Massimiliano Allegri

Edin Dzeko resta al centro della scena dopo lo scontro con Paulo Fonseca. Il calciomercato è terminato e l’attaccante bosniaco è rimasto a Roma. Ora è atteso un incontro chiarificatore tra le parti in causa, come vi avevamo riportato già ieri, per tentare una pace fino a fine anno. Occorrerà andare avanti insieme da qui a fine stagione e remare tutti dalla stessa parte per il bene del club.

Calciomercato Roma, caso Dzeko: dall’incontro per la pace ad Allegri

In ogni caso, saranno decisivi i risultati ottenuti sul campo. Se Paulo Fonseca dovesse centrare la qualificazione alla prossima Champions League otterrebbe automaticamente la conferma, altrimenti sarà addio. E inevitabilmente la sua posizione sarebbe opposta a quella di Dzeko, che resterebbe in assenza del tecnico. Tiago Pinto è pronto a mediare tra le parti e il compromesso potrebbe essere trovato tramite la fascia di capitano, che la punta vuole ancora sul suo braccio. Fonseca potrebbe concedergliela, togliendo Pellegrini dall’imbarazzo e sancendo la pace.

Intanto, ci sarebbe un nuovo retroscena. Nel caso dovesse saltare la panchina di Fonseca, il nome in pole position resta quello di Massimiliano Allegri, di cui vi abbiamo già riferito negli scorsi giorni. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il tecnico avrebbe addirittura indicato la permanenza di Dzeko come condizione essenziale per accettare la panchina giallorossa a partire dalla prossima stagione. Una mossa forte che indica il gradimento per la punta e l’eventuale idillio nella Capitale: uno scenario di mercato che, però, ad oggi, non è ancora vicino.