Chelsea, UFFICIALE: esonerato Lampard! Pronto Tuchel

Adesso è ufficiale: Lampard non è più l’allenatore del Chelsea. In arrivo Tuchel

Frank Lampard non è più l’allenatore del Chelsea. La decisione della dirigenza dei ‘Blues’, arrivata in mattinata, è ufficiale: il club ha deciso di separarsi dall’allenatore dopo gli ultimi risultati. La squadra è infatti reduce da cinque sconfitte nelle ultime otto partite di Premier League, dove è addirittura scivolata al nono posto in classifica. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Calciomercato Atalanta, sempre più Siviglia per Gomez: le ultime