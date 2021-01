Calciomercato Atalanta, Gomez al Siviglia: si può chiudere a breve

Alejandro Gomez si prepara a lasciare l’Italia e l’Atalanta per diventare un nuovo giocatore del Siviglia: la situazione

Alejandro Gomez è pronto a dire addio alla Serie A. Dopo sei anni e mezzo, si conclude la seconda esperienza italiana, dopo quella col Catania, del ‘Papu’. La frattura con l’allenatore dell’Atalanta, Gian Piero Gasperini, non si è ricomposta e la partenza del 32enne ormai ex capitano nerazzurro, è diventata necessaria. Tante le voci sul suo conto, con Gomez accostato a Juventus, Inter e Roma, su tutte. Ma nel futuro del prodotto del vivaio dell’Arsenal de Sarandì, c’è la Spagna. Infatti, a meno di clamorosi dietrofront, il Siviglia sarà la sua prossima squadra. Stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, oggi può essere la giornata decisiva per chiudere definitivamente la trattativa. Ogni momento può essere quello giusto per la fumata bianca. Soddisfatta anche la volontà della società orobica, desiderosa di non cedere Gomez a club italiani rivali nella corsa alla qualificazione alla prossima edizione della Champions League. Dunque, tutti in attesa di comunicazioni ufficiali, ma la trattativa procede spedita verso la conclusione.