Il Siviglia fa sul serio per il Papu Gomez e ha il sì del giocatore, ma serve uno sconto da parte dell’Atalanta

Il Siviglia fa sul serio per Alejandro Gomez. Gli spagnoli stanno tentando il super colpo per il loro attacco e, secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, hanno già in tasca il sì del calciatore, al quale possono garantire lo stipendio che percepisce attualmente.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, colpo Papu Gomez | Possibile svolta

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

Calciomercato Atalanta, il Siviglia punta il Papu Gomez

Il problema, per ora, è che gli andalusi non hanno però intenzione di pagare per il cartellino dell’argentino gli 8-10 milioni di euro che continua a chiedere l’Atalanta. Serve uno sconto, anche importante, per riuscire a portare a termine la trattativa in questa sessione di calciomercato.

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

Monchi è pronto ad accontentare il calciatore, ma per ora non ha ricevuto aperture dal club orobico. E Gomez, nel frattempo, continua ad essere accostato ad altre big europee. Inter compresa.