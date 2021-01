Papu Gomez dal nerazzurro dell’Atalanta a quello dell’Inter: le ultime indiscrezioni di calciomercato parlano di svolta in favore della squadra di Conte. Ecco tutti i dettagli

‘Papu’ Gomez all’Inter, possibile svolta. Secondo ‘Sportmediaset.it’ il muro dell’Atalanta sta per cadere dopo che l’argentino ha detto no a diverse offerte dalla Serie A e non aperto, almeno per ora, alle destinazioni estere. Nemmeno all’ipotesi Siviglia che si sarebbe fatto avanti in queste ore. L’attaccante, che ha rotto con Gasperini e con l’ambiente atalantino, vuole rimanere in Italia e trasferirsi in una big, meglio ancora se vicino all’amata Bergamo.

Accostato pure dalla Juventus, la destinazione preferita del quasi 33enne nativo di Buneos Aires sarebbe l’Inter. E proprio all’Inter potrebbe trasferirsi entro la chiusura di questa sessione invernale, a patto che Marotta e soci riescano a disfarsi di Eriksen. Come sottolinea sempre ‘Sportmediaset.it’, Gomez ad Appiano si trasferirebbe addirittura gratis, con la ‘Dea’ che si starebbe convincendo a liberarsene a costo zero (la richiesta fin qui è stata di 10 milioni) dato che il giocatore continua rifiutare qualsiasi altra proposta.