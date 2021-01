Nelle prossime ore, dovrebbe saltare la panchina di Frank Lampard al Chelsea. Di seguito tutte le ultime novità e i sostituti

Frank Lampard è ormai vicinissimo a dire addio alla panchina del Chelsea, club di cui è stato una delle bandiere da calciatore, nel ruolo di centrocampista. L’allenatore, secondo quanto riporta il ‘Telegraph’, verrà esonerato nella giornata di oggi. I risultati deludenti ottenuti fino ad ora hanno portato alla forte decisione. Ai calciatori è stato, inoltre, comunicato di non presentarsi agli allenamenti.

Calciomercato, Lampard esonerato dal Chelsea: i possibili sostituti

Frank Lampard nelle prossime ore non sarà più l’allenatore del Chelsea. Il tecnico inglese non ha raggiunto i risultati sperati nella prima metà di stagione: è nono con 29 punti in 19 giornate. Uno score che sta costringendo la società Blues alla clamorosa decisione. Circolano già i primi nomi per sostituire l’ex tecnico inglese. Il profilo in pole position è quello di Thomas Tuchel: secondo quanto riporta Sky e risulta anche a Calciomercato.it, l’accordo è ormai in dirittura d’arrivo. Massimiliano Allegri resta sullo sfondo, ma ormai è praticamente fuori dai giochi, come vi avevamo già riportato nelle scorse ore.