Massimiliano Allegri resta il nome più blasonato sul mercato degli allenatori: accostato a Roma, Real Madrid e Chelsea, per lui arrivano notizie importanti

Si sta prolungando l’inattività di Massimiliano Allegri dopo l’addio alla Juventus. Il tecnico toscano resta però il nome forse più importante senza contratto sul calciomercato degli allenatori. Arsenal, PSG, Real Madrid, Inter, Juventus ma soprattutto in questi ultimi giorni Roma e Chelsea sono state accostate al mister livornese. Per i giallorossi sarebbe il sogno in caso di esonero di Fonseca, per i Blues se ne è parlato con insistenza dopo gli ultimi risultati di Lampard.

Calciomercato, il Chelsea molla Allegri: in pole c’è Tuchel

Secondo il giornalista della ‘Bild’ Christian Falk, però, Allegri sarebbe uscito dalla lista dei papabili successori di Frenkie Lampard. Il club londinese vorrebbe cercare di chiudere la stagione con l’ex capitano al timone, ma in ogni caso il favorito in caso di ribaltone sarebbe Thomas Tuchel, esonerato a inizio anno dal PSG. Tra le alternative per il Chelsea, invece, c’è un altro tedesco come Ralf Rangnick, vicino al Milan in estate e sondato anche dalla Roma. E proprio i giallorossi, soprattutto se il Real dovesse confermare Zidane, sarebbero i più avvantaggiati in questo scenario dal momento che le pretendendi ad Allegri diminuirebbero sempre di più.