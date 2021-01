Massimiliano Allegri aspetta di tornare in panchina, il suo ex mentore Galeone lo consiglia: le prospettive, Roma e non solo

Compie 80 anni Giovanni Galeone, ex allenatore che ha segnato un’epoca. Lunga intervista al ‘Corriere dello Sport’ in cui sono tanti i temi trattati. Tra cui il futuro di uno dei suoi pupilli, Massimiliano Allegri.

“Capisco i problemi degli allenatori di oggi, il coronavirus scombina tutti i piani – spiega – Ma Allegri non farebbe una piega, lui trova soluzioni e vince. Non avrebbe problemi in questa situazione. Sarebbe l’ideale per la Roma, è una bella squadra, con qualche ritocco sarebbe completa. L’ho sentito, gli ho detto: basta riposare. Anche se, dovessi consigliarlo, gli direi di aspettare l’estate. Lo vedrei bene al Real Madrid, o all’Inter, che è costruita bene”.