Calciomercato Roma, Friedkin vuole Allegri | La sua risposta

Negli ultimi giorni, la panchina di Paulo Fonseca appare sempre più a rischio e il nome di Massimiliano Allegri sembra il più caldo. Di seguito le ultime novità e la posizione del tecnico

Gli ultimi risultati e gli avvenimenti in casa Roma potrebbero portare a un ribaltone in panchina che fino a dieci giorni fa non sembrava minimamente all’orizzonte. La sconfitta nel derby e la vicenda dei sei cambi più eliminazione contro lo Spezia hanno aperto le discussioni sul fronte allenatore. Massimiliano Allegri, come vi abbiamo riportato negli scorsi giorni, è in ogni caso il preferito per la panchina, ora o in prospettiva, anche se sono tanti i nomi vagliati dalla dirigenza giallorossa.

Calciomercato Roma, Friedkin all’assalto di Allegri: le ultime novità

Mentre Tiago Pinto continua a difendere Fonseca e la società aspetta il match contro lo Spezia in campionato, la candidatura di Allegri resta forte sullo sfondo. Secondo quanto riporta il ‘Corriere dello Sport’, i Friedkin hanno allacciato i contatti per l’allenatore ex Juventus, ma sperano ancora non sia necessario l’esonero di Fonseca e, se così fosse, inizierebbero il nuovo progetto dal prossimo anno.

Anche Allegri preferirebbe prendere una panchina da inizio stagione e non in corsa, ma è fermo da diverso tempo e vuole tornare sulle scene. Inoltre, sembra affascinato dall’ipotesi giallorossa. La richiesta economica dell’allenatore è di 7 milioni netti a stagione, ma pur di rientrare in gioco potrebbe abbassare un po’ le pretese. Vedremo se i Friedkin riusciranno a convincerlo. Intanto, la Roma si muove anche sul calciomercato per il nome di Reynolds, con gli importanti aggiornamenti che vi abbiamo riportato nelle ultime ore.