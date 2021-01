Il calciomercato Juventus vaglia il colpo Scamacca ma non esclude una sorpresa dall’estero

La Juventus continua a lavorare per l’acquisto di Gianluca Scamacca. In panchina nelle recenti uscite del Genoa, l’attaccante casse 1999 è di proprietà del Sassuolo e potrebbe cambiare maglia in questi ultimi giorni di gennaio. Come anticipato da Calciomercato.it, nell’eventuale accordo coi neroverdi potrebbe rientrare il giovane Dragusin. Carnevali chiede però garanzie sul futuro acquisto a titolo definitivo da parte dei bianconeri per una cifra vicina ai 22-23 milioni di euro. Paratici, dal canto suo, vorrebbe rimandare alla prossima estate ogni discorso sull’acquisto a titolo definitivo. Intanto, per il talento ci sono gli interessi di altri club italiani, tra i quali il Parma.

In attesa di novità su Scamacca, quindi, la Juventus continua a guardarsi intorno. Nei prossimi giorni, dai continui sondaggi di Paratici, riporta ‘Tuttosport’, non è escluso che spunti dall’estero un’occasione dell’ultima ora diversa dal bomber italiano. Pirlo potrebbe dunque trovarsi un nome ‘a sorpresa’ come vice Morata.