Calciomercato Napoli, Lasagna al Verona e Llorente all'Udinese: le ultime

La doppia operazione che coinvolge Napoli, Udinese e Verona con protagonisti Llorente e Lasagna è ai dettagli: le ultime

La staffetta nell’attacco dell’Udinese sta per concretizzarsi. Come anticipato da Calciomercato.it, la partenza di Lasagna in direzione Verona avvicina sensibilmente Llorente alla corte di Gotti. Due operazioni parallele che ormai sono alle battute finali: i due attaccanti, infatti, stanno aspettando solamente il via libera definitivo da parte delle società. Nel futuro prossimo del ‘Re Leone’ c’è l’addio al Napoli e una nuova esperienza in bianconero, questa volta però a Udine.

Calciomercato Napoli, Llorente ai saluti | Lasagna pronto per Juric

Oggi è stata una giornata importante per la definizione della doppia operazione. Confermati anche i dettagli economici: in virtù degli ottimi rapporti con l’Udinese, il Napoli libererà Llorente solo in cambio di un bonus da 500.000 euro. Sono invece circa 9 i milioni di euro che, come da accordi, la famiglia Pozzo dovrebbe incassare per la cessione di Lasagna al Verona.

