Calciomercato Napoli, sorpasso Udinese per Fernando Llorente

Fernando Llorente si allontana dal Napoli: nel suo futuro, di nuovo i colori bianconeri. Sorpasso Udinese

Il futuro di Fernando Llorente è sempre più lontano da Napoli. Dopo gli applausi alla premiazione di ieri ai suoi ex compagni di squadra della Juventus (gesto che ha scatenato anche diverse polemiche sui social), l’attaccante spagnolo è pronto a svestire la maglia azzurra. Le condizioni di Victor Osimhen, infatti, consentono al Napoli di poter ragionare su un addio in questa finestra di mercato, prima della naturale scadenza del contratto che avverrà al prossimo 30 giugno. Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, sarà bianconera la nuova destinazione di Fernando Llorente, ma non della tonalità juventina bensì dell’Udinese. Al momento, restano in corsa anche Benevento e Athletic Bilbao, ma il club friulano sta cercando un attaccante da mettere a disposizione di Gotti in sostituzione del partente Lasagna. L’affare si può chiudere in avvio della prossima settimana, quando dalle parti di Castelvolturno si spera di poter rivedere Victor Osimhen negativizzato, dopo essere stato colpito dal Covid-19.