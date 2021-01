Calciomercato Udinese, Lasagna ad un passo dal Verona | Cifre e dettagli

Il Verona è vicinissimo a Kevin Lasagna. Tutte le cifre e i dettagli

Kevin Lasagna è ad un passo dall’addio all’Udinese. L’attaccante, accostato anche all’Inter per il ruolo di quarta punta, è infatti vicino al trasferimento al Verona. Come riferito da ‘Sky Sport’, i due club hanno raggiunto un’intesa sulla base di 9.5 milioni di euro di parte fissa più uno di bonus legato all’eventuale qualificazione della squadra di Juric alla prossima Europa League. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Il giocatore firmerà un contratto di quattro anni e mezzo da un milione a stagione. Mancano solo gli ultimi dettagli: salvo clamorose sorprese, Lasagna sarà un nuovo giocatore del Verona.