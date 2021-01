Le pagelle di Calciomercato.it sui protagonisti e non di Udinese-Inter, gara della 19esima giornata di Serie A andata in scena alla ‘Dacia Arena’

L’Inter strappa solo un punto contro l’Udinese alla ‘Dacia Arena’ fallendo l’aggancio al Milan capolista, sconfitto in casa contro l’Atalanta. Ecco le pagelle di Calciomercato.it

LEGGI ANCHE >>> CM.IT | Alta tensione col Real per Hakimi: smentita dell’Inter. Ecco la situazione

Le Pagelle di Udinese-Inter

UDINESE

Musso 8 – Nel primo tempo salva la squadra deviando, con una mano, la conclusione ravvicinata dell’ex compagno al Racing Lautaro Martinez. Infonde sicurezza, pure nelle uscite. Per lui una promozione totale davanti a quella che potrebbe essere la sua prossima squadra.

Becao 5 – Regala a Lautaro un’occasiossima per l’uno a zero.

Bonifazi 7 – Gioca con personalità ed eleganza allo stesso tempo. (Dal 62′ De Maio –

Samir 6 – Buon inizio, poi perde smalto ritrovandolo nella ripresa, dove compie un paio di ottime chiusure.

Stryger Larsen 6,5 – Tampona bene, potremmo dire facilmente Young riuscendo a tagliare diverse volte nell’area di rigore interista. (Dal 77′ Molina s.v.)

De Paul 6,5 – Quasi tutto passa dai suoi piedi. Non ha granché attorno a sé, forse poteva fare di più ma forse gli si chiede/chediamo anche troppo.

Arslan 5 – Troppo irruento, Maresca lo grazie evitadogli il rosso. Ci pensa poi Gotti a buttarlo fuori dopo appena mezz’ora. (Dal 32′ Wallace 6 – Prova positiva in rapporto alle possibilità)

Pereyra 5,5 – Qualche incursione apprezzabile, va a sprazzi mancando di precisione nell’ultimo passaggio. Spreca un’ottima occasione per portare avanti i friulani.

Zeegelaar 6,5 – Crea qualche pensiero ad Hakimi, non dandogli grande libertà. (Dal 77′ Nuytinck s.v.)

Lasagna 6,5 – Non fa cose indimenticabili, ma si fa valere sia dentro che fuori l’area di rigore.

Deulofeu 4,5 – La brutta copia del buon Deulofeu che abbiamo visto al Milan. Fatica a saltare l’uomo, a creare la famosa superiorità. (Dal 62′ Mandragora 5 – Non riesce a impattare sulla gara).

All.Gotti 6,5 – La sua non sembra una squadra in crisi, ma con grossi limiti sì. Partita preparata bene, conquista un altro punto prezioso dopo quello con l’Atalanta

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan e Inter, ESCLUSIVO | Concorrenza tedesca per Radulovic

INTER

Handanovic 6 – Non è chiamato a fare grandi interventi, ordinaria amministrazione.

Skriniar 6,5 – Non ha i piedi di Bastoni, ma ci prova. Dietro è preciso.

De Vrij 6,5 – Poco appariscente, però dà grande stabilità al reparto

Bastoni 6 – Quasi ogni azione parte da lui. A inizio partita rischia però di combinarla grossa.

Hakimi 5,5 – Potenzialmente sempre un pericolo, ma di concreto poco. Impreciso nell’ultimo passaggio, da due passi si impiccia con la palla fallendo la chance per il vantaggio.

Barella 7 – Non quello ammirato con la Juve, ma ugualmente pimpante e costantemente al centro dell’azione. Sfiora un golazo.

Brozovic 6,5 – Mette le toppe per due, riuscendo a restare lucido.

Vidal 5 – Poco incisivo e poco continuo, da uno come lui ci si aspetta sempre di più. Non il Vidal di domenica ma nemmeno quello pessimo della prima parte di stagione. Esce arrabbiato. (Dal 69′ Sensi 6,5 – Buon impatto sul match sia sul piano tecnico che tattico)

Young 5,5 – Bada a contenere tralasciando troppo la fase offensiva. (Dal 69′ Perisic 5 – Entra per scombinare un po’ la difesa bianconera e mettere qualche pallone decente in mezzo all’area. Niente di tutto questo…)

Lautaro Martinez 4,5 – Musso gli nega il gol con una super parata e forse poi accusa il colpo. Inconcludente, non ne imbrocca una. (Dal 69′ Sanchez 6,5 – Dà qualità e vivacità sulla trequarti)

Lukaku 6 – Prezioso lavoro per la squadra, in area non incide per mancanza di veri rifornimenti o perché viene servito male.

All.Conte 5,5 – La sua squadra non dà continuità al successo con la Juve perdendo altri due punti importanti in ottica scudetto, specie oggi con la sconfitta del Milan… Ci prova con i cambi, poi litiga con Maresca per i minuti di recupero e si becca il rosso. Nervoso oltre il dovuto.

Arbitro Maresca 5 – Risparmia il doppio giallo ad Arslan e a Barella e non sempre dà l’impressione di potere tenere in pugno la gara.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter e Lazio, ESCLUSIVO: mirino puntato su Mannsverk

TABELLINO

Udinese-Inter 0-0

Udinese (3-5-2): Musso; Becao, Bonifazi (62′ De Maio), Samir; Stryger Larsen (77′ Molina), De Paul, Arslan (32′ Wallace), Pereyra, Zeegelaar (77′ Nuytinck); Lasagna, Deulofeu (62′ Mandragora). All. Gotti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Hakimi, Barella, Brozovic, Vidal (69′ Sensi), Young (69′ Perisic); Lautaro Martinez (69′ Sanchez), Lukaku. All.: Conte

Arbitro: Maresca di Napoli

Var: Fourneau

Ammoniti: Arslan, Samir, Bastoni, Zeegelaar, Sensi

Espulsi: Conte, Oriali

Note: 1′ recupero pt; 4′ st