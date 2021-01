A Calciomercato.it l’Inter smentisce la notizia secondo cui ci sarebbe alta tensione col Real per quanto concerne il pagamento di Achraf Hakimi

Alta tensione fra Inter e Real per Hakimi? La società nerazzurra, a Calciomercato.it, smentisce seccamente la notizia data stamane dal ‘Corriere dello Sport’. Complici gli eccellenti rapporti con il Real Madrid, in particolare quelli tra Marotta e il presidente Perez, l’Inter ha chiesto e ottenuto il deferimento della rata di dicembre al prossimo 31 marzo.

Nessun problema tra Inter e Real, come avevamo già spiegato lo scorso 16 gennaio, e nessuna garanzia è stata chiesta, semplicemente perché non ce n’è bisogno. Come garanzia c’è di fatto già l’Uefa, la quale punisce con l’esclusione dalle Coppe chi proprio entro il 31 marzo non adempie al pagamento di stipendi e pendenze varie con altri club.