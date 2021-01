Bomba dalla Spagna in ottica calciomercato Inter. Suning non ha ancora pagato Hakimi al Real Madrid: ecco la verità

Sei gol e cinque assist in 23 partite: Achraf Hakimi sta confermando, nei suoi primi mesi all’Inter, tutte le splendide premesse della scorsa estate. Dopo un fisiologico periodo di adattamento tra ottobre e novembre, l’esterno destro marocchino si è affermato come uno degli uomini più decisivi per la squadra di Conte. L’investimento per strapparlo al Real Madrid è stato di 40 milioni di euro, e proprio il pagamento di questa cifra ha causato diverse indiscrezioni, in Spagna, nelle ultime settimane. ‘El Confidencial’ ha svelato a dicembre che l’accordo tra le ‘Merengues’ e i milanesi prevedeva un saldo dilazionato, ma che le prime rate, corrispondenti a un terzo dell’importo, non sono ancora arrivate come era stato pianificato.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Inter, Lukaku più Barella: 176 milioni per i pupilli di Conte

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, ‘tradimento’: lascia l’Inter per andare alla Juventus

Calciomercato Inter, mancato pagamento Hakimi: le ultime

Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it, la questione non viene considerata un problema dalle due dirigenze. I blancos comprendono le difficoltà del momento legate alla crisi economica a livello mondiale dovute alla pandemia da coronavirus e i rapporti con l’Inter restano ottimi e di reciproca fiducia. Nessuna tensione in vista, dunque, contrariamente a quanto riportato da alcuni portali madrileni, che paventavano un certo fastidio del presidente Perez per il ritardo nel pagamento di Hakimi.