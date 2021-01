Questa potrebbe essere l’ultima stagione di Bonucci con la maglia della Juventus. Per la sostituzione del centrale di Viterbo si fa anche il nome di un big dell’Inter

Pirlo lo difende, ma il rendimento tutt’altro che positivo di Leonardo Bonucci resta sotto gli occhi di tutti. Non a caso indiscrezioni di calciomercato danno la Juventus, evidentemente con il placet del tecnico bresciano, alla ricerca di un erede del classe ’87 viterbese legato ai bianconeri da un contratto in scadenza nel giugno 2024 da circa 5,5 milioni di euro.

Calciomercato Juventus, ‘suggestione’ de Vrij: ecco perché l’Inter può cederlo

Per la successione di Bonucci si fanno diversi nomi, uno a dir poco clamoroso: Stefan de Vrij. Dato che è dell’Inter parliamo di un profilo impossibile o quasi da raggiungere. Quasi perché i problemi economici dei nerazzurri potrebbero spingere Suning o la nuova eventuale proprietà a privarsi del centrale olandese con il quale – stando alle parole del suo agente Mino Raiola, che ha rapporti eccellenti con Andrea Agnelli e compagnia juventina… – ha raggiunto un accordo di massima per il rinnovo del contratto in scadenza nel 2023. Accordo di massima non ancora concretizzatosi con le rispettive firme, forse proprio a causa dei problemi economici e dell’incertezza societaria.

Preso a costo zero commissioni escluse, la cessione di de Vrij sarebbe per l’Inter tutta plusvalenza e quindi ossigeno importante per il bilancio. Peraltro il classe ’92 olandese potrebbe non risultare più indispensabile sul piano tecnico con l’addio di Conte e il conseguente ritorno alla difesa a quattro. Il sostituto del salentino potrebbe farsi bastare la coppia Skriniar-Bastoni. Al momento, comunque, de Vrij-Juve è solo una ipotesi, una grande suggestione di un mercato dove può comunque sempre succedere di tutto, specie se di mezzo c’è un certo Mino Raiola…