Le dichiarazioni di Andrea Pirlo alla vigilia di Inter-Juventus, supersfida valevole per la diciottesima giornata del campionato di Serie A

In casa Juventus è vigilia del big match contro l’Inter del grande ex Antonio Conte, valevole per la diciottesima giornata di Serie A. Andrea Pirlo parla in conferenza stampa a partire delle ore 14.30. Le parole del tecnico in diretta testuale qui su Calciomercato.it.

INTER – “Domani mi aspetto una squadra aggressiva con l’intenzione di dare subito ritmo alla partita. Noi, però, siamo la Juve e per questo andremo a Milano per fare il nostro gioco. Non firmo per il pari, si andrà lì per cercare di vincere”.

INFORTUNATI E TAMPONI – “Gli infortunati si stanno allenando con la squadra, mentre tocca attendere l’esito dei tamponi per quelli covizzati”.

CHIELLINI – “Sta bene, è carico e ha voglia di giocare. Per noi è un valore aggiunto”.

MCKENNIE E RAMSEY – “Non è al cento per cento, ma sta abbastanza bene. Valuteremo come farlo giocare. Aaron sta bene e dunque può scendere in campo”.

CONTE – “Abbiamo caratteri diversi, perciò siamo sempre andati d’accordo. Ci siamo sentiti a inizio campionato, rimane grande stima e affetto. Ha fatto la storia della Juve e a me ha dato tanto”.