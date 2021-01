Hakimi al centro delle discussioni: c’è tensione tra Inter e Real Madrid per il pagamento del cartellino del marocchino

Una tensione che sembra farsi sempre più forte. Al centro della discussione c’è Achraf Hakimi e, ai due lati, l’Inter e il Real Madrid, che sta pensando di riprendersi il laterale dal club nerazzurro. Ad accendere la scintilla è stato il mancato pagamento della prima rata da 10 milioni di euro da versare al club spagnolo per l’acquisto del cartellino, con scadenza fissata lo scorso 31 dicembre. Una settimana fa però l’Inter aveva fatto sapere di aver ottenuto un accordo per rinviare il saldo al 30 marzo.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> CMIT TV | Inter, Biasin: “Tutti vogliono Eriksen, ma resta a Milano”

Lo riferisce il ‘Corriere dello Sport’, che sottolinea però come, secondo l’ambiente madridista, questa richiesta dovesse essere corredata da una serie di garanzie che non sono arrivate. I nerazzurri ritengono di aver agito correttamente, ma dal Real Madrid non sembrano essere dello stesso avviso. E Florentino Perez si starebbe attivando per riportare il marocchino nella capitale spagnola. Il regolamento Uefa prevede che le licenze abbiano tra i requisiti l’assenza di debiti scaduti nei confronti di altre società entro il 31 marzo. Resterà da vedere fino a che punto il Real Madrid sarà pronto a battagliare con i nerazzurri.