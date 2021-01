Calciomercato Inter e Lazio, interesse per Mannsverk: c'è anche l'Ajax

Non solo colpi per il presente, ma anche sguardo rivolto al futuro: Inter e Lazio hanno messo nel mirino Sivert Mannsverk

Sivert Mannsverk è un calciatore di quelli di cui bisogna appuntarsi il nome. Perché, se c’è un paese che negli ultimi anni sta sciorinando talenti, è la Norvegia, con un campionato nel quale si possono fare ancora ottimi affari. Mannsverk è un classe 2002, nasce mediano, ma ha un talento ed una tecnica da interno di centrocampo, oltre al fisico tipico di uno strutturato nordico. Un giocatore completo che ha attratto su di sé già innumerevoli attenzioni. A partire da quelle del Bologna. Come appreso in esclusiva da Calciomercato.it, ci sono anche Lazio e, soprattutto, Inter pronte all’assalto. Le recensioni sui tavoli di Tare ed Ausilio sono strapositive, Mannsverk piace tanto ed ha un costo accessibile. Il talento del Sogndal IL non piace solo in Italia: nelle ultime ore si sono mosse Groningen ed Ajax con offerte ufficiali, l’Everton e l’Aston Villa hanno iniziato a pressare. Sarà una corsa contro il tempo per i club interessati, con l’Inter pronta ad innestare freschezza e qualità nella sua mediana con un calciatore che promette di essere uno dei prospetti migliori dei prossimi anni del calcio europeo.