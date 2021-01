La Juventus sembra particolarmente concentrata sull’arrivo di un nuovo attaccante in questa fase del calciomercato. Paratici valuta diversi nomi: ecco tutti i dettagli

La priorità della Juventus, in questo momento, sembra essere l’arrivo di una nuova punta che possa dare una nuova soluzione in più in attacco ad Andrea Pirlo e eventualmente sostituire Alvaro Morata al fianco di Cristiano Ronaldo. Fabio Paratici valuta diversi nomi, ma il primo in agenda resta quello di Gianluca Scamacca. Per l’attaccante, come riporta ‘TuttoSport’, dovrebbe verificarsi un nuovo incontro con Giovanni Carnevali, dirigente del Sassuolo, in occasione della Supercoppa italiana che si giocherà al Mapei Stadium. La valutazione resta alta, sui 22-25 milioni, e i neroverdi vogliono garanzie di acquisto a titolo definitivo. Attenzione, quindi, come vi avevamo già riportato negli scorsi giorni, alla possibilità che venga inserito Dragusin nell’operazione.

Calciomercato Juventus, tutti i nomi per l’attacco: da Piatek a Llorente

Krzysztof Piatek può tornare di moda per i bianconeri. Lui salirebbe volentieri sul treno che lo porterebbe a Torino, ma dai bianconeri filtra freddezza e l’Hertha Berlino non sembra intenzionato a lasciar partire l’ex Milan. Arek Milik è stato a lungo al centro delle voci, ma ormai sembra destinato al Marsiglia. Da tenere in considerazione anche le ipotesi che conducono a Graziano Pellè e Fernando Llorente. Infine, uno dei profili più in auge nelle ultime ore è quello di Olivier Giroud, ma, come vi abbiamo riportato, le richieste del bomber sono significative. In ogni caso, gli ultimi giorni di mercato potrebbero essere decisivi.