Si muove in uscita il calciomercato della Juventus. Lascia la Torino bianconera il trequartista classe 2000 Manolo Portanova. Ecco tutti i dettagli

In attesa di vedere se verrà regalato o meno a Pirlo un nuovo attaccante, il calciomercato della Juventus si muove fronte uscite. E’ chiusa sì da giorni, ma solo stasera il ragazzo dice addio ai bianconeri per la nuova destinazione: parliamo di Manolo Portanova, trequartista classe 2000 che Paratici ha piazzato al Genoa a titolo definitivo insieme a Petrelli nell’ambito dell’operazione Rovella, il quale resta in Liguria in prestito. Per esigenze di bilancio i tre affari andranno in porto separatamente.

Calciomercato Juventus, affare Rovella | Portanova in viaggio per Genova: “Non vedo l’ora”

La Juve ha valutato Portanova 7 milioni di euro, con il 10% che andrà alla Lazio di Lotito dalla quale il ragazzo nativo di Napoli nonché figlio dell’ex difensore Danilo Portanova (tra le altre, ex giocatore del Genoa) arrivò nell’estate 2017. Nel mirino di club di Serie B, su Instagram il ventenne campano ha pubblicato una storia con cui conferma di essere in viaggio, diretto a Genova (le visite mediche le ha effettuate già lunedì scorso al J-Medical: mercoledì scorso proprio col Genoa l’ultima gara in bianconero) per mettersi già da domani a disposizione di mister Ballardini, e di essere in trepida attesa per l’inizio della nuova avventura: “Non vedo l’ora“.