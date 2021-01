Frabotta ha rimediato una contusione alla caviglia nell’ultimo match di campionato perso in casa dell’Inter

La Juventus si lecca le ferite dopo la netta sconfitta di ieri sera a San Siro nel derby d’Italia contro l’Inter. Il calendario offre però subito ai bianconeri l’occasione per rilanciarsi nella finale di Supercoppa di mercoledì contro il Napoli.

Andrea Pirlo rischia di essere nuovamente in emergenza per la sfida del ‘Mapei Stafium’, dove mancherà sicuramente Dybala. Il nuovo giro di tamponi farà chiarezza anche sulla disponibilità di Cuadrado, Alex Sandro e de Ligt – ancora positivi al Covid-19 – ma un loro utilizzo in caso di negatività appare comunque complicato.

Juventus-Napoli, nuovi problemi in vista | Frabotta in dubbio

Da monitorare anche le condizioni di Gianluca Frabotta, uscito acciaccato e costretto alla sostituzione nella ripresa del match contro l’Inter. Il giovane terzino ha rimediato una contusione alla caviglia sinistra e oggi ha effettuato un semplice lavoro di scarico insieme al resto dei giocatori bianconeri scesi in campo al ‘Meazza’. Un quadro più chiaro sul problema accusato da Frabotta si avrà domani dopo l’allenamento di rifinitura alla Continassa che precederà la partenza per Reggio Emilia, con l’ex Bologna che per il momento non si è sottoposto ad esami strumentali.

Pirlo rischia di avere la coperta ancora più corta a sinistra se Frabotta non riuscisse a recuperare e nel caso potrebbe optare per lo spostamento di Danilo sulla corsia mancina o puntare su Bernardeschi terzino.