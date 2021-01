Calciomercato Juventus, de Paul nella scuderia Raiola | Lo scenario

Il futuro di Rodrigo de Paul potrebbe subire una grande sterzata nei prossimi giorni. La novità per il centrocampista potrebbe riguardare direttamente il calciomercato della Juventus

Rodrigo de Paul continua a trascinare l’Udinese sul campo, ma non si placano le voci sull’argentino in ottica calciomercato. Il trequartista è da tempo nel mirino dell’Inter, su cui sono tornate a circolare voci molto forti circa un possibile approdo a Milano in estate. Il forte fantasista, però, è seguito con grande attenzione anche dalla Juventus e l’ultima grande novità sul suo conto potrebbe cambiare tutto in ottica bianconera.

Calciomercato Juventus, de Paul nella scuderia di Raiola: lo scenario

Nelle ultime ore, continuano a circolare con grande insistenza in Francia voci di un approdo del numero 10 nella scuderia di Mino Raiola. Secondo quanto riporta ‘le10sport’, il Real Madrid potrebbe trarne vantaggio nella corsa al calciatore, nonostante la grande concorrenza. Va tenuta in seria considerazione, in tal senso, anche la Juventus. I rapporti con l’Udinese sono ottimi e l’avvento di Raiola potrebbe accelerare l’operazione. Considerati i problemi a centrocampo, l’arrivo potrebbe anche avvenire anche da subito, ma la valutazione resta alta. Come vi abbiamo riportato già nelle scorse settimane, l’Udinese non si schioda dalla una cifra intorno ai 35 milioni di euro.