Affare fatto per David Alaba, accordo trovato con il difensore, in scadenza con il Bayern Monaco: visite mediche già sostenute

Accordo trovato, visite mediche sostenute: David Alaba è da considerarsi un nuovo calciatore del Real Madrid. Così scrive ‘marca.com’, secondo cui il club spagnolo avrebbe raggiunto l’intesa con il difensore austriaco, in scadenza di contratto con il Bayern Monaco. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Douglas Costa torna a Torino | Occasione per il Milan

Come anticipato da Calciomercato.it, le merengues hanno piazzato lo scatto decisivo: appena arrivato il periodo giusto per poter chiudere con il calciatore, è arrivata la fumata bianca. Contratto quadriennale da 11 milioni di euro a stagione per Alaba, accostato anche a Juventus e Inter. Secondo quanto riferisce il quotidiano spagnolo, il 28enne avrebbe già sostenuto le visite mediche e si trasferirà al Real Madrid a parametro zero in estate. Come raccontato dalla nostra redazione, i blancos si erano mossi nei mesi scorsi per l’austriaco, arrivando ora all’intesa totale.