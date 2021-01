Il Milan si muove su diversi tavoli in questa fase del calciomercato, alla ricerca dei nomi giusti per rinforzare la rosa. Sono tre i colpi principali a cui sta lavorando Paolo Maldini

Il Milan sembra molto attivo, in questo momento, sul calciomercato. Paolo Maldini ha deciso di puntellare la rosa a disposizione di Stefano Pioli con colpi mirati per puntare allo scudetto. I rossoneri sembrano avere come priorità un nuovo difensore centrale. Considerati i problemi fisici di Mohamed Simakan, che, come vi abbiamo riportato di recente, era da tempo in cima alla lista dei rossoneri, sembra forte la candidatura di Fikayo Tomori, difensore centrale di proprietà del Chelsea che potrebbe arrivare in prestito. Scendono, invece, le quotazioni del centrale dello Strasburgo che attualmente resta in stand-by.

Calciomercato Milan, affare Meite a centrocampo. E occhio a Mandzukic

Non solo difesa, però, per i rossoneri. Sono altri due i nomi in cima alla lista di Paolo Maldini. Per il centrocampo, come vi abbiamo riportato nelle ultime ore sembra caldissima la pista Soualiho Meite. Già oggi è attesa la fumata bianca: è lui il prescelto per allungare la rosa di Pioli a centrocampo.

In attacco, invece, nelle ultimissime ore, come vi abbiamo riportato, è tornata in auge la pista che porterebbe Mario Mandzukic in rossonero. Ci sono stati dei colloqui con Giovanni Branchini negli scorsi giorni. L’affare sembra caldo e potrebbe presto decollare, permettendo a Pioli di avere una nuova freccia nel suo attacco.