Il Milan prova l’assalto a Simakan, centrale dello Strasburgo: il presidente del club francese vuole 20 milioni, pronta la strategia rossonera

Il primo nome nella lista dei rinforzi del Milan per il mercato di gennaio resta quello di Mohamed Simakan. Il classe 2000, centrale dello Strasburgo, piace da tempo alla dirigenza rossonera: già quest’estate, come vi abbiamo rivelato attraverso le parole di uno degli intermediari, Maldini e Massara hanno provato a stringere, ma senza successo. Il motivo resta legato alle richieste del club francese: anche in questa sessione invernale l’asticella è fissata a quota 20 milioni.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YouTube

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, braccio di ferro con Dybala: ultimatum bianconero

Calciomercato Milan, ecco il budget per Simakan

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, il Milan ci sta riprovando fortemente per Simakan. L’idea rossonera, al momento, è quella di stabilire un budget da 13-14 milioni (anche in più trance e con la formula del prestito con obbligo) con qualche bonus per accontentare le pretese dello Strasburgo. Le diplomazie sono al lavoro, ma filtra da ambienti vicini al calciatore ottimismo per la chiusura della trattativa.