Calciomercato Juventus, braccio di ferro con Dybala: ultimatum bianconero

Calciomercato Juventus, prosegue la trattativa per il rinnovo di Dybala: arriva l’ultima offerta del club bianconero

La Juventus si prepara ad affrontare un mese di gennaio fondamentale, tra campo e mercato, per il proprio futuro. In campionato, urge rimontare rispetto alla fuga di Milan e Inter, con due scontri diretti pesantissimi in programma a San Siro. In mezzo, anche l’inizio dell’avventura in Coppa Italia e la Supercoppa contro il Napoli, per il primo trofeo stagionale. Dal mercato, Pirlo attende qualche rinforzo utile per proseguire in un complesso processo di crescita. E anche novità importanti sul futuro di Paulo Dybala.

Calciomercato Juventus, rush finale per Dybala: ultima offerta del club

‘Sky Sport’ spiega che i bianconeri avrebbero presentato una offerta complessiva da 10 milioni di ingaggio annuo, per il prolungamento dell’accordo in scadenza nel 2022. Si attende adesso la risposta dell’entourage di Dybala. Al momento, la società non avrebbe particolare fretta, ma come già anticipato nelle scorse settimane si tratta della massima offerta per il rinnovo di Dybala. L’intenzione dei bianconeri è di non andare oltre queste cifre. Le prossime settimane saranno di attesa per capire l’evoluzione definitiva dell’affare.