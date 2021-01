Calciomercato Milan, si avvicina il rinnovo di Calhanoglu | Le cifre

Il Milan è concentrato sulle vicende di calciomercato, ma resta in ballo anche la questione relativa ai rinnovi di contratto, su tutti quello di Hakan Calhanoglu. Ecco le ultime novità

Il futuro di Hakan Calhanoglu dovrebbe proseguire con la maglia del Milan. Come vi abbiamo riportato nelle scorse ore, l’incontro tra la dirigenza rossonera e l’agente del calciatore è stato positivo. Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, il meeting con Gordon Stipic non avrebbe portato all’accordo totale, ma sarebbe comunque servito a portare acqua al mulino dell’intesa. Di seguito gli ultimi aggiornamenti.

Calciomercato Milan, le ultime sul rinnovo di Calhanoglu e le cifre

Nelle scorse settimane, vi abbiamo riportato le cifre del possibile accordo. Ora la forbice sembra assottigliarsi sempre di più con il Milan che è salito a 4 milioni, mentre il calciatore ne chiede 5. In mezzo, la distanza potrebbe essere colmata con i soliti bonus. Non c’è urgenza, ma la volontà è portare a termine la trattativa in tempi ragionevoli. E il calciatore sta mantenendo la parola data di non guardarsi intorno. Per questo, ad oggi, il rinnovo sembra più vicino.