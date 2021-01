Calciomercato Milan, Maldini vuole aspettare Simakan | Doppia pista

Il Milan sta cercando di risolvere il problema relativo alla difesa sul calciomercato. I rossoneri continuano a valutare Simakan, ma si muovono su diverse piste

Il futuro di Mohamed Simakan resta in bilico. Come vi abbiamo riportato nella giornata di ieri, il centrale ha accusato un infortunio che lo terrà diverse settimane lontano dai campi di gioco. Il calciatore era da settimane nel mirino del Milan, ma Paolo Maldini ieri sera non ha chiuso del tutto la pista che porta al calciatore. Intanto i rossoneri valutano alcune alternative.

Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di Calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, svolta per Calhanoglu | C’è l’incontro

Calciomercato Milan, da Simakan alle alternative: Maldini si muove

Secondo quanto riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, per il centrale dello Strasburgo potrebbe essere decisivo un nuovo controllo che verrà effettuato nei prossimi giorni. Il ginocchio è in recidiva, dato che aveva già dato problemi nel 2019 e verrà effettuata un’artroscopia. Il Milan era vicina alla chiusura dell’operazione, come vi avevamo riportato negli scorsi giorni.

Intanto, Maldini è pronto a cautelarsi con diverse alternative. Come specificato ieri, sono tanti i nomi valutati dai rossoneri. Su tutti, attenzione a Fikayo Tomori, tesserato con il Chelsea e Loic Badé, in forza al Lens. La soluzione primaria però resta sempre Simakan in attesa dei controlli del caso.