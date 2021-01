Operazioni di calciomercato per il Milan, con Maldini che ha commentato due delle trattative in dirittura d’arrivo

Paolo Maldini ha parlato del calciomercato del Milan a pochi minuti dall’inizio della sfida con il Torino ai microfoni di ‘Rai 1’: Trattativa tramontata per Simakan? Non è detto. Lo conosciamo bene, ma le cose affinché riescano bisogna farle almeno in due. Per il momento, non c’è niente. Stiamo parlando col Torino di Meite, non c’è solo il Milan, ma vedremo cosa succederà nelle prossime ore”.

La trattativa per Simakan potrebbe essere rallentata dall’annuncio ufficiale dello Strasburgo, società che detiene il cartellino del giocatore: il difensore, infatti, dovrebbe sottoporsi a un’artroscopia che lo terrà lontano dal campo per circa due mesi. L’infortunio, occorso durante la gara con l’RC Lens, adesso fa riflettere il Milan sulla possibilità di inserire immediatamente in rosa il giovanissimo francese.

Diversa la situazione di Meite, invece, con il centrocampista nel mirino anche dell’Hellas Verona: è corsa a due per lui, con il Torino che sta valutando la possibilità di cederlo.