Il Milan è alla ricerca di un difensore centrale. L’infortunio di Simakan potrebbe cambiare i piani in casa rossonera

Mohamed Simakan dovrà stare fuori due mesi per infortunio. Una notizia che stravolge i piani di calciomercato del Milan. I rossoneri necessitano di un difensore, che rinforzi il pacchetto arretrato a disposizione di Stefano Pioli, nell’immediato. Con Matteo Gabbia ancora infortunato e Duarte, volato in Turchia, le alternative sono davvero poche. Oggi, per la prima volta in stagione, si rivedrà Mateo Musacchio. Sarà un test importante per l’argentino, che dovrà dimostrare di poter essere ancora utile alla causa.

Il centrale da affiancare ai titolari Kjaer e Romagnoli appare essere una necessità e il Milan è pronto a percorrere nuove strade.