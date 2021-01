Andrea Conti può davvero lasciare il Milan in queste ore. Il terzino italiano, che non rientra nei piani di Stefano Pioli, è vicino alla Fiorentina

Andrea Conti può lasciare il Milan per trovare più spazio altrove. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, la Fiorentina ha allentato la presa su Malcuit per insistere su Andrea Conti che fino a qualche settimana fa non sembrava convinto d’andare via dall’organico di Pioli. Il terzino ex Atalanta, cercato anche da Parma e Genoa, non dovrebbe trovare spazio neanche domani, in Coppa Italia contro il Torino, un indizio chiaro sulla concreta possibilità che possa andare via.

La Fiorentina sta sfoltendo l’organico e vuole un rinforzo al posto di Lirola ceduto all’Olympique Marsiglia, la trattativa per Andrea Conti procede con il Milan e con Mario Giuffredi, l’agente del calciatore. Firenze è una destinazione gradita al terzino, che preferirebbe trasferirsi a titolo definitivo. Per questioni di bilancio, il Milan potrebbe cedere Conti per 7/7,5 milioni di euro.