Calciomercato Milan, futuro Conti: le ultime sul terzino

Andrea Conti fatica a trovare spazio al Milan. Non mancano le squadre interessate a lui: dal Parma alla Fiorentina

Stagione complicata per Andrea Conti, scivolato a terza scelta, nelle gerarchie di StefanoPioli, alle spalle di Calabria e Dalot. L’ex Atalanta in stagione ha collezionato solamente 130 minuti, frutto di quattro presenze. In Serie A solo due spezzoni di gara di 18 minuti totali, contro Benevento e Juventus. Troppo poco per un calciatore, che dopo diversi guai fisici, avrebbe bisogno di giocare con continuità. Ad oggi però, la volontà di Conti è quella di restare al Milan. Domani contro il Torino, in Coppa Italia, potrebbe avere una nuova possibilità di mettersi in mostra e cercare di guadagnare terreno, almeno sul portoghese.

Calciomercato Milan, le offerte per Conti

Non è da escludere che il classe 1994 cambi idea prima della chiusura del mercato. Le offerte d’altronde non mancano. Alla porta del Milan hanno bussato diverse squadre: ci ha pensato il Parma, il Genoa, e soprattutto la Fiorentina, che è alla ricerca di un terzino con la partenza di Lirola. Viola e gialloblu, come raccontato, stanno pensando anche a Malcuit, a prova di come, ad oggi, Conti sia poco propenso a lasciare i rossoneri, soprattutto in prestito, ma al termine del mercato manca ancora parecchio.