CM.IT – Duello tra Fiorentina e Parma per Malcuit

Lirola andrà all’Olympique Marsiglia, il trasferimento sarà ufficiale dopo le visite mediche. La Fiorentina è partito dallo sfoltimento della rosa: sono andati via anche Saponara e Cutrone, è in uscita Duncan e Pradè e Prandelli dovranno fare delle valutazioni su Kouamè che piace a Torino e Verona. Si guarda, però, anche a possibili innesti.

Il primo obiettivo per sostituire Lirola è Malcuit del Napoli, che può uscire in prestito, anche per la trasferta di Udine non è stato convocato. La Viola ha chiesto Andrea Conti ma il terzino destro del Milan vuole giocarsi le sue carte nella squadra di Pioli. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla redazione di Calciomercato.it, non c’è solo la Fiorentina su Malcuit che piace anche al Parma, dove magari può trovare ancora più continuità rispetto alla Viola, dove dovrebbe competere con Caceres e Venuti. Il direttore sportivo del Parma Carli si era mosso anche in estate per Malcuit che preferì restare a disposizione di Gattuso.