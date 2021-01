Calciomercato Milan, svolta per Calhanoglu | C’è l’incontro

Domani incontro con Gordon Stipic per risolvere la questione Calhanoglu: le ultime sul rinnovo del turco

Vittoria ai calci di rigore questa sera per il Milan che ha portato a casa il passaggio del turno in Coppa Italia con il penalty finale di Hakan Calhanoglu. Proprio in merito al trequartista turco arrivano novità interessanti sul fronte rinnovo di contratto visto l’accordo in scadenza giugno 2021.

Calciomercato Milan, incontro per il futuro di Calhanoglu

Stando a quanto sottolineato da ‘Sky Sport’ domani ci sarà un incontro per limare le distanze con l’agente Stipic per quanto concerne il prolungamento contrattuale di Hakan Calhanoglu: verrà quindi valutata la possibilità o meno di colmare il gap. Inaspettata invece la mattinata sul fronte difensore. Ieri aveva avuto garanzie sulle condizioni di Simakan che voleva trasferirsi al Milan. Durante gli esami approfonditi di oggi però ha riscontrato qualcosa che non era stato previsto stando dai 2 ai mesi ai box. Il Milan potrebbe quindi decidere di muoversi diversamente.