Oscar Damiani, intermediario di mercato, a CMIT TV sugli obiettivi del Milan in Ligue 1

Simakan, primo obiettivo del Milan di questo calciomercato invernale, si è infortunato e ne avrà per almeno due mesi. Tra le alternative, sempre in Ligue 1, c'è anche Badé del Lens. Del giovane centrale classe 2000 ha parlato a CMIT TV Oscar Damiani, intermediario che segue il mercato francese. Ecco le sue dichiarazioni.

BADE’ – “È un giocatore molto interessante, lo conosco bene perché l’ho visto anche prima dello stop causa Covid, quando era in scadenza di contratto. È un profilo molto interessante, nel Lens gioca al centro nei tre di difesa. Cifre? Non raggiunge le cifre di Simakan, ma sarà intorno ai 6-7 milioni”.

CAMAVINGA – “È un giocatore straordinario, non ne nascono tanti così nel suo ruolo. È un 2002 che gioca già con grande personalità e ‘sfacciataggine’. Lo ritengo superiore a Badé e Simakan. In ogni caso, sono tutti pronti per grandi club”.