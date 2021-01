Calciomercato Juventus, fumata bianca | È fatta per Reynolds

Bryan Reynolds, 19enne terzino destro americano, è ad un passo dalla Serie A: arriverà al Benevento, in sinergia con la Juventus

Si avvicina a grandi passi il primo colpo del 2021 della Juventus. Come vi abbiamo ampiamente raccontato nel corso di queste settimane, i bianconeri sono balzati prepotentemente in pole per Bryan Reynolds, 19enne talento statunitense, e adesso la chiusura dell’affare è davvero vicinissima. Stando, infatti, a quanto riporta ‘goal.com’, il terzino destro arriverà in Serie A con la formula del prestito con obbligo di riscatto dall’FC Dallas, club della Major League Soccer.

Il calciatore disputerà la seconda parte di stagione al Benevento, anche perché i bianconeri non hanno slot per tesserare calciatori extracomunitari in questa stagione. E, nel caso in cui dovesse arrivare la salvezza, i sanniti potrebbero avere ancora a disposizione Reynolds nella prossima stagione. Battuta, dunque, la concorrenza della Roma e del Club Brugge, che avevano mosso passi concreti per il giocatore. Espletato tutto l’iter burocratico, nei prossimi giorni diventerà ufficialmente un nuovo acquisto del Benevento di Filippo Inzaghi.