Calciomercato Juventus, Pirlo avvisato | Guardiola punta Locatelli!

Anche il Manchester City di Pep Guardiola avrebbe messo gli occhi su Manuel Locatelli, obiettivo della Juventus. I dettagli

C’è anche il nome di Manuel Locatelli nella lista degli obiettivi della dirigenza della Juventus. Il Sassuolo non se ne priverà in questa sessione di calciomercato, ma già a giugno il club bianconero potrebbe tornare all’assalto del pallino di Pirlo. Tuttavia, Paratici potrebbe vedersela con il Manchester City. Per seguire e interagire in DIRETTA sulle ultime di calciomercato ISCRIVITI al canale YOUTUBE!

Calciomercato Juventus, Guardiola punta Locatelli | Le cifre

Secondo quanto riportato dal ‘Daily Mail’, anche Guardiola avrebbe messo nel mirino il centrocampista ex Milan. Il rendimento del 23enne non è passato inosservato dalle parti dei ‘Citizens’ e il giocatore è così finito nel mirino del club inglese. La sua valutazione è di circa 30 milioni di sterline, ovvero 33 milioni di euro, con un contratto in scadenza nel 2023 con il Sassuolo. La Juve è dunque avvisata: anche il City punta Locatelli.