Calciomercato Milan, i tre affari caldi per Maldini | Simakan e non solo

I rossoneri continuano la loro corsa verso lo scudetto, dopo l’importante vittoria con il Torino con il punteggio di 2-0. Il Milan scandaglia il calciomercato a caccia del nome giusto

Il Milan è assolutamente la sorpresa assoluta della prima parte di stagione. Dopo la sconfitta contro la Juventus, i rossoneri hanno immediatamente ripreso la loro corsa, battendo il Torino e nonostante l’emergenza per Stefano Pioli sia ancora forte praticamente in tutti i reparti. Per questo, Paolo Maldini potrebbe intervenire in maniera forte sul calciomercato per regalare colpi mirati al tecnico, nutrendo le ambizioni di scudetto del Diavolo.

Calciomercato Milan, tre colpi per Pioli: i nomi caldi

Il Milan, nonostante le ristrettezze economiche, valuta diversi colpi per rinforzare la rosa. L’obiettivo principale continua a essere il difensore centrale, con Mohamed Simakan in prima fila. Come vi abbiamo riportato negli ultimi giorni, i rossoneri hanno stanziato un budget da 13-14 milioni più bonus per il centrale. Lo conferma oggi la ‘Gazzetta dello Sport’, che sottolinea, inoltre, come i milanesi restino assolutamente in pole position per il ragazzo. Non si registrano, infatti, inserimenti concreti dal Lipsia o da altri club esteri.

Occhio anche al possibile arrivo di un centrocampista e di un nuovo attaccante. In mezzo, secondo la Rosea, il nome buono resta quello di Souahilo Meité, per cui Vagnati ha confermato l’interesse rossonero nelle scorse ore. Attenzione, anche al possibile acquisto di una nuova punta. Quest’arrivo dipenderà dalle condizioni di Zlatan Ibrahimovic e dalla valutazione del suo recupero. In ogni caso, Maldini tiene acceso il radar su Gianluca Scamacca. Non si tratta, però, di un colpo facile. E’ finito anche nel mirino della Juventus, come vi abbiamo riportato ieri sera e viene valutato 25 milioni di euro. Il Genoa chiede, inoltre, un sostituto per farlo partire.