Juventus-Sassuolo, Paratici su Locatelli e Scamacca | Affare doppio

Locatelli osservato speciale nel Sassuolo nel match di questa sera all’Allianz Stadium contro la Juventus. Paratici punta anche Scamacca, di proprietà dei neroverdi

La dirigenza della Juventus al gran completo a bordocampo a seguire il riscaldamento degli uomini di Andrea Pirlo a pochi minuti dal fischio d’inizio del posticipo di campionato contro il Sassuolo. Insieme al CFO Paratici e al braccio destro Cherubini è presente anche il vicepresidente Nedved, con la ‘Triade’ bianconera che almeno per il momento non ha incrociato sul terreno di gioco dell’Allianz Stadium il Dg neroverde Carnevali.

Calciomercato Juventus, Paratici punta Scamacca per l’attacco

Il nome caldo nelle ultime ore è quello di Gianluca Scamacca, di proprietà del Sassuolo ma in prestito nella stagione in corso al Genoa. L’attaccante dell’Under 21 italiana sta facendo bene con la maglia dei ‘Grifoni’ ed è finito nuovamente sul taccuino della dirigenza della Continassa (dopo i corteggiamenti della scorsa estate) per completare il reparto avanzato di Pirlo alla casella quarta punta. In campo invece l’osservato speciale sarà Manuel Locatelli, con la Juve pronta a rifarsi sotto a giugno dopo l’assalto fallito nei mesi scorsi. Il Sassuolo valuta il suo gioiello almeno 35 milioni di euro.

L’incrocio di Torino può essere utile per la ‘Vecchia Signora’ per fare un punto della situazione con gli uomini mercato del Sassuolo per i due talenti italiani. Giovanni Carnevali. Amministratore Delegato dei neroverdi ne ha parlato nel prepartita a ‘SkySport’: “Scamacca? Parleremo dopo, per ora abbiamo appuntamento in campo. Vedremo cosa c’è da dirci”.