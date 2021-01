Segnali sempre più positivi per il rinnovo di Calhanoglu in casa Milan: l’agente del turco sarà presto a Milano

Arrivano segnali sempre più positivi per quanto riguarda il futuro di Hakan Calhanoglu con la maglia del Milan. Il centrocampista turco ha il contratto in scadenza a giugno, ma le probabilità più alte portano al momento ad un prolungamento contrattuale con il club rossonero. Il suo agente sarà a Milano in settimana e la vicenda potrebbe concludersi positivamente prima della fine del mese.

Come riferito da Calciomercato.it, il giocatore chiede 5 milioni di euro annui, mentre il Milan si ferma a 3,5. L’accordo può essere raggiunto a metà strada, complice anche la volontà del turco di restare a Milano. Lo stesso Pioli ieri ha sottolineato come il ragazzo sia intenzionato a continuare a vestire rossonero. Anche ‘Tuttosport’ sottolinea come un accordo si possa trovare a metà strada e come per il giocatore sia già pronto un contratto sino al 2026 che possa rendere felici sia il club che il numero 10.