Per Calhanoglu il rinnovo non è molto lontano: a breve nuovo contatto tra il Milan e l’agente per cercare un accordo

Per Hakan Calhanoglu potrebbero esserci novità a breve. Come anticipato da Calciomercato.it, è in arrivo un nuovo contatto tra il Milan e l’agente del trequartista turco. Un contatto che – secondo quanto riferisce ‘Sky’ – dovrebbe andare in scena la settimana prossima: i dirigenti rossoneri e l’entourage del calciatore si parleranno per provare a ridurre la distanza che c’è tra domanda e offerta. Le ultimissime di calciomercato: clicca qui!

Calhanoglu chiede un ingaggio di 5 milioni di euro più bonus, mentre il Milan si è fermato a 3,5 milioni. Un accordo potrebbe essere raggiunto a metà strada anche sfruttando la volontà del calciatore che è quella di restare in rossonero. Anche per questo il 28enne ha respinto l’offerta presentata dal Napoli qualche mese fa. Ora l’attesa per il nuovo contatto che potrebbe portare ad un avvicinamento tra le parti.