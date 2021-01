Juventus, Dybala infortunato | Da Gomez a Scamacca: scatto sul mercato

Lo stop per infortunio di Dybala spinge la Juventus ad accelerare le operazioni per un colpo in attacco: gli ultimi aggiornamenti

Gli esami a cui è stato sottoposto Paulo Dybala oggi al ‘JMedical’ hanno confermato le sensazioni a caldo: lesione di basso grado al legamento collaterale mediale e 15/20 giorni di stop per l’argentino. Questo ulteriore infortunio accentua la necessità e l’urgenza dei bianconeri di battere un colpo in attacco sul mercato. Una lacuna che era stata individuata già in estate, quella del vice Morata, ma che adesso sembra essere diventata una priorità della società piemontese. Dal ‘Papu’ Gomez a Scamacca, senza dimenticare due profili corteggiati a lungo come Milik e Depay: ecco tutte le idee della Juventus per l’attacco.

Juventus, emergenza in attacco | Da Gomez a Milik: accelerata sul mercato

Il primo pensiero della Juventus per il mercato di gennaio, ora ancora di più, è quello di riuscire a mettere un nuovo attaccante a disposizione di Andrea Pirlo. La conditio sine qua non posta dalla società piemontese, però, è che si possa mettere in piedi un’operazione low-cost. È vero, infatti, che il profilo del ‘Papu’ Gomez continua ad essere guardato con interesse, ma senza uno sconto da parte di Percassi sarà difficile anche sedersi intorno ad un tavolo. L’Atalanta continua a valutare l’argentino intorno agli 8-10 milioni di euro: una cifra importante e considerata eccessiva dalle pretendenti. E, allora, attenzione ad un’operazione con una società ‘amica’ come il Sassuolo. Alla Juventus, appunto, continua a piacere Scamacca: per l’attaccante classe ’99, ora in prestito al Genoa, i bianconeri potrebbero tentare di percorrere la strada del prestito con diritto di riscatto.

Ci sono anche due piste complicate che non vanno perse di vista. I bianconeri, come raccontato a più riprese su ‘Calciomercato.it‘, continuano a mantenere vivi i rapporti con Milik: in settimana ci sarà un incontro con l’entourage del polacco. Un interesse di lunga data quello per l’attaccante del Napoli, assimilabile a quello per Memphis Depay. I rapporti con il Lione, al contrario che con i partenopei, è ottimo e la ‘Vecchia Signora’ rimane vigile. Da segnalare, però, il pressing dell’Inter su Depay. Infine, per l’attacco della Juventus, attenzione ad operazioni di ‘usato sicuro’: profili come Pellé e Llorente, che eventualmente si muoverà solo dopo la Supercoppa, potrebbero rappresentare l’unica strada percorribile a gennaio.